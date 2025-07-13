來億、鈺齊 認購聚光

美國對東南亞國家的對等關稅陸續確定，以品牌製鞋最大基地越南需加徵20%計算，對於終端售價影響約3%，NIKE、昂跑（On）等品牌7月已針對美國漲價，中平價龍頭迅銷集團fast retailing也醞釀調漲價格；中高價品牌陸續反映售價，只要反映至終端，後續供應商就無須承擔關稅成本；來億-KY（6890）與鈺齊-KY（9802）營運有望獲得喘息回穩。

來億6月營收31億元，月減13.4%，年減4.2%；今年第2季營收113.2億元，季增16.9%，年增15.9%。因低單價產品出貨較多，加上新台幣升值衝擊顯著。6月營收品牌分布，Adidas占比提升至61%，維繫整體出貨表現，HOKA占比降至26%，Converse占比降至9%，其他4%。

來億2026年將為New Balance擴增不同國別廠區，估2026年翻倍增長至360萬雙；此外，也正與新客戶洽談中，有機會2026年開始貢獻。因資本支出持續擴張，預期後續將有募資計畫。

川普已宣布越南關稅稅率20%，低於4月初的對等關稅46%；印尼稅率32%，均高於暫緩期10%關稅，品牌商生產及出貨的排程進行調整，不過並未調整訂單量，需持續追蹤。展望2025年，來自HOKA訂單增長強勁，Adidas訂單穩健增加，新增New Balance訂單，成長確立。

鈺齊6月營收17.53億元，年增23.27%，受新台幣升值影響；今年第2季營收52.33億元，在毛利率估將較第1季小幅成長，業外則有匯兌損失。

7月進入過往秋冬款主要拉貨旺月，第3季是秋冬款訂單的第二個生產季度，預期第3季營收將小幅季增，年增逾四成，今年年秋冬款訂單將重回百億元以上水準。今年On將晉升鈺齊最大客戶，近期客戶小幅上修全年營運展望，並於7月調漲美國售價反映成本擴增，估今年來自On營收增長將維持過去幾年成長性，其餘客戶庫存處於低檔，且鈺齊訂單能見度較同業長，整體營運動能明確，評價是成品鞋同業中相對便宜。

投資人可挑選價外20%以內中長天期相關權證，連結來億-KY相關權證包括來億凱基51購01（086811）、來億元大4B購01（081572）；鈺齊-KY相關權證有鈺齊凱基4C購01（083883）、鈺齊統一56購02（083515）。