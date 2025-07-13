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裕慶大進擊 攻非美市場

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

裕慶-KY（6957）展望第3季，裕慶仍密切關注國際政經局勢，採取全球化業務銷售版圖策略，積極擴增非美區域接單動能。

裕慶近日公告的6月營收3.16億元，躍歷年同期次高，主要受惠於商用展示架業務前三大主力客戶訂單拉貨保持良好需求，整體接單與出貨節奏同步加快，並且持續加速部分遞延訂單出貨認列。

另一方面，6月起開始交付中國地區電動車引擎生產治具架新訂單，進一步推升整體產能稼動率，帶動6月合併營收中非美地區營收比重達18%，在多項動能推動下，繳出了歷年同期次高成績。

受此激勵，第2季商用展示架業務銷售分別季增4%、年增8.8%，佔整體營收比重達82.93%，相較去年同期的73.68%明顯增加，隨著業務結構優化，有助於挹注營運獲利能力。

展望第3季營運，裕慶仍將會密切關注國際政經局勢，採取全球化業務銷售版圖策略，積極擴增非美區域接單動能。

就目前商用展示架ODM業務客戶訂單來看，美國最大平價服飾與家飾零售商（R）門市收銀區改造，第3季將會迎來大幅放量改造計畫，以及全球最大飲料商（C）、美國最大西部服飾零售商（B）商用展示架新專案等，可望帶動營運保持成長態勢。

美國 營收 拉貨

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