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汎德下半年先蹲後跳

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汎德永業（2247）下半年接單穩健，預期關稅明朗後營運有望先蹲後跳，該公司BMW與Porsche下半年接單數量仍維持穩健，預期在關稅政策明朗化後，下半年業績有望急起直追，先蹲後跳態勢明顯，將重回成長軌道。

汎德永業指出，近期車市受到美國對等關稅與貨物稅政策議題影響，近期消費者購車態度偏向保守觀望，但觀察台灣民眾對豪華品牌購車的需求仍存在，對後市並不悲觀。

對於本季營運，汎德永業表示，旗下代理的BMW與 Porsche今年在油車與電車領域皆擁有完整且強勢的產品陣容，目前各大品牌接單數量仍維持穩健，預期在關稅政策明朗化後，下半年業績可望重回成長趨勢。

BMW近期推出多款新車上市，全新大改款X3到港情況良好，帶動交車及買氣均十分亮眼。而全新BMW iX 豪華純電旗艦休旅也於 7 月正式在台上市，外觀與內裝設計全面進化，並導入先進碳化矽逆變器技術，大幅提升電能轉換效率與續航表現，其中iX xDrive45車型最大馬力達408匹、續航最高可達602 公里，旗艦 iX xDrive60 M Sport 車型則具備544匹馬力與701公里最高續航里程，彰顯BMW在純電領域的前瞻布局與創新實力。

Porsche品牌持續展現極致駕駛的吸引力，重磅純電車款Macan EV銷售表現強勁，加上Macan 與Cayenne Coupe等熱門休旅，以及 911與718跑車系列訂單穩健，待下半年新車陸續抵台後，可望再次推升整體銷售數量，公司對下半年新車銷售表現展望樂觀看待。

汎德永業6月合併營收為新台幣44.1億元，累計上半年合併營收278.9億元，分別較去年同期減少25.15%與4.55%。

雖無可避免受到台灣整體車市大環境觀望氣息濃厚的影響，汎德永業上半年新車銷售成績，受惠於完整優異的產品線，仍明顯優於國內汽車銷售市場的年減幅14.4%。

永業 新車銷售

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