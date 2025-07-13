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宇隆營收／6月2.64億元月、年雙減 法人對後市評價為區間操作

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

宇隆（2233）6月營收月減10.9%、年減13%，第2季營收季減4.7%、年減10.9%，分析師指出，係因醫療產品出貨仍處於低檔，且受匯率因素影響，預估毛利率與上季相對持平，因業外需認列匯兌損失，且稅率相對較高，預估稅後純益0.8億元，季減約33%，每股獲利（EPS）約1.3元。

分析師表示，下半年營收動能向上，且E-bike、AI伺服器液冷系統快接頭產品將開始放量出貨，額外貢獻營收表現，全年方面，預估營收35.4億元，年減3.1%。

其中，雖日系客戶營運表現疲弱，但因客戶將部分既有料號轉單至宇隆，預估汽車產品出貨表現持平，在自行車產品方面，成長動能強勁，除了既有客戶出貨增長外，E-Bike產品將有明顯挹注。

此外，工業應用於去年表現不佳，但今年有機會回溫，且行星減速器將於中國大陸市場有所斬獲。自有品牌TUF ONE將於今年11月參加紐倫堡SPS歐洲工業自動化展，展出行星減速機、諧波減速機等產品，可應用於人形機器人、無人機e-VTOL、半導體設備。雖目前TUF ONE產品營收貢獻極低，但後市可期。

宇隆於AI伺服器液冷系統快接頭具備品質、生產控管優勢，預期第3、4季可望開始出貨下，預估稅後純益4.4億元，EPS為7.3元。

宇隆今年營收表現平穩，受產品組合、匯率等因素影響，本業、整體獲利皆面臨挑戰，但具備AI伺服器液冷系統快接頭、人形機器人零組件等題材，對後市維持區間操作的評價。

營收 伺服器

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