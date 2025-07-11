潤泰新法說會／市場喊降價、這件事卡關 總座李志宏：從沒想過降價

潤泰新（9945）11日在法說會中表示，現在開發商面臨問題是高建築成本的問題，若加上開發建案的合理獲利，建案價格很難下降，至少對潤泰新來說，「從沒想過降價這件事」。

李志宏分析，潤泰新近年持續專注本業，把品牌做好，得到客戶的回饋，雖然去年9月政府祭出打炒房政策，加上國際政經干擾等影響，讓今年以來國內房市買氣表現不是很好。

李志宏強調，現在建築業不僅建築費用高，且缺工問題嚴峻，尤其工人薪資高昂，舉例來說，光是建案裝個電梯、過去半年就能做好的事情，現在要等18個月且費用提高，在此情況下，只要財務體質不錯的公司，是不太可能降價求售。

潤泰新今年預計有五大案入帳，包括「松濤苑」、「潤泰敦峰」、「潤泰左岸生活」、「潤泰大安富陽」、「潤泰峰左岸」，法人預估，潤泰新在今年完工建案超過去年，今年營運有望較去年出現10~15%成長。

展望下半年，李志宏表示，第3季預計有三筆新案推出，包括已開賣的「潤泰之森」外，8月還有「華山松江」、「印象左岸」兩新案將登場，其中「華山松江」可售坪數約928建坪，預計明年首季完工，「印象左岸（五谷王C案）」可售建坪約2,514坪。