快訊

基隆死亡連署案起訴 吳國勝、張淵翔等在押4人今晚交保

開場15分鐘就哭了！江蕙揭開病房內幕 萬人不捨示愛

送北京大禮？亞洲受川普關稅衝擊 BBC點名「兩大輸家」慘了

潤泰新法說會／市場喊降價、這件事卡關 總座李志宏：從沒想過降價

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

潤泰新（9945）11日在法說會中表示，現在開發商面臨問題是高建築成本的問題，若加上開發建案的合理獲利，建案價格很難下降，至少對潤泰新來說，「從沒想過降價這件事」。

李志宏分析，潤泰新近年持續專注本業，把品牌做好，得到客戶的回饋，雖然去年9月政府祭出打炒房政策，加上國際政經干擾等影響，讓今年以來國內房市買氣表現不是很好。

李志宏強調，現在建築業不僅建築費用高，且缺工問題嚴峻，尤其工人薪資高昂，舉例來說，光是建案裝個電梯、過去半年就能做好的事情，現在要等18個月且費用提高，在此情況下，只要財務體質不錯的公司，是不太可能降價求售。

潤泰新今年預計有五大案入帳，包括「松濤苑」、「潤泰敦峰」、「潤泰左岸生活」、「潤泰大安富陽」、「潤泰峰左岸」，法人預估，潤泰新在今年完工建案超過去年，今年營運有望較去年出現10~15%成長。

展望下半年，李志宏表示，第3季預計有三筆新案推出，包括已開賣的「潤泰之森」外，8月還有「華山松江」、「印象左岸」兩新案將登場，其中「華山松江」可售坪數約928建坪，預計明年首季完工，「印象左岸（五谷王C案）」可售建坪約2,514坪。

潤泰新 建案

延伸閱讀

慘！6月北台灣新屋房市單周「零成交」建案占四成

高雄建案開挖連續壁導溝…巷口道路塌成坑 市府勒令停工

高雄建案開挖連續壁導溝…巷口道路塌成坑 市府勒令停工

台南晚間刮強風...災情頻傳！9千多戶曾停電 永康流動廁所被吹跑

相關新聞

士電、華城合併營收創最強6月

重電廠昨（10）日公布6月營收，其中華城自結6月合併營收23.30億元，月增43.1%、年增20.9%；士電6月合併營收...

中租今年上半年賺逾百億元

中租控股昨（10）日公告6月營收、獲利，累計上半年營收逼近500億元，累計稅後純益突破百億元大關，來到105億元，上半年...

中鋼6月合併營收年減14%

中鋼（2002）昨（10）日公告6月合併營收達255億元，年減14%；累計今年上半年合併營收達1,682億元，年減10%...

森崴6月營收月增5.5倍 衝維運業務

再生能源系統整合商森崴能源（6806）昨（10）日公告6月營收47.3億元，創新高，並較5月暴增559.2%，也比去年同...

星宇6月營收年增22% 華航、長榮航合併營收小跌

華航（2610）、長榮航、星宇航空昨（10）日公布6月營收。華航單月合併營收168.92億元，年減3.8%；累計上半年合...

寶成6月合併營收年減6% 來億減4%

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布6月合併營收195.89億元、年減6.7%；累計上半年合併營收1,298.06億元、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。