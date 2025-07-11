潤泰新談房市 沒想過降價

潤泰新（9945）昨（11）日在法說會中表示，雖然目前房市買氣不振，但多數建商面臨的難題是高建造成本，對潤泰新來說「從沒想過降價這件事」，集團仍按照既定計畫推案，2026年規劃推出總銷破500億元超級大案「南港之星」。

潤泰新總經理李志宏分析，去年9月政府祭出打炒房政策，加上國際政經干擾等影響，讓今年以來國內房市買氣表現不是很好。現在開發商面臨問題是高建築成本的問題，若加上開發建案的合理獲利，建案價格很難下降，至少對潤泰新來說，「從沒想過降價這件事」。

潤泰新今年預計有五大案入帳，包括「松濤苑」、「潤泰敦峰」、「潤泰左岸生活」、「潤泰大安富陽」、「潤泰峰左岸」，法人預估，潤泰新在今年完工建案超過去年下，今年營運有望較去年出現10~15%成長。

展望下半年，李志宏表示，第3季預計有三筆新案推出，包括已開賣的「潤泰之森」外，8月還有「華山松江」、「印象左岸」兩新案將登場，其中「華山松江」可售坪數約928建坪，預計明年首季完工，「印象左岸（五谷王C案）」可售建坪約2,514坪。

潤泰新手中超級大案、台北市東區門戶計畫最大指標型公辦都更案「南港之星」規劃明年中登場；該案潤泰可售戶數高達1,318戶、共有四棟，將採分批、分棟銷售，總銷高達500~550億元，預計2030年完工。

至於潤泰新轉投資的南山人壽，2022年因受到美國聯準會（Fed）升息等因素影響，使得南山人壽保險業的金融資產未實現損失增加，連帶影響潤泰新轉投資收益認列、股利配發，而今年第2季新台幣升值是否會影響南山人壽未實現增加，進而影響潤泰新獲利認列，對此李志宏表示，目前帳上看來均還在可控範圍內，不太需要擔心，但下半年就要視國際金融狀況表現而定。