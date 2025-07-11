八方雲集（2753）董事長林欣怡昨（11）日表示，將以「聚焦品牌綜效」與「推進海內外展店」的雙主軸策略，強化市場滲透率，美國德州工廠預計年底正式啟用，首家門市同步開幕，合計南加州、北加州，下半年美國市場可望開出四家門市；台灣市場則持續展店，二大主力品牌─八方雲集與梁社漢排骨對比去年同期淨增36家，下半年將維持展店動能。

八方雲集昨日舉行法說會，林欣怡表示，面對快速變動的市場環境，一方面強化品牌力與產品組合，提升營運效率，另一方面積極拓展海內外據點，深化市場滲透，截至6月底為止，集團全球總店數達1,371家。

八方雲集今年上半年營運表現亮眼，累計營收達42.85億元，較去年同期大幅成長11.55%，並創下歷史同期新高。

公司表示，主要受惠於八方雲集與梁社漢排骨陸續推出多款新品，廣受市場好評，帶動整體銷售成長，同店表現亦相當出色。

海外布局方面，八方雲集預計下半年美國將開出四家門市，包含南加州一家門市、北加州二家門市，尤其北加州門市地點位置相當好，選址條件佳、地點具高度潛力，目標在高消費能力的亞裔社區迅速提升知名度。

同時，德州中央工廠已完成整體規劃並取得施工許可，目前進入實作階段，接下來將進行設備安裝、後期驗收與試車，預計將於12月正式啟用生產供貨；同時，德州已簽訂三家門店的租約，第一家門店將在12月與工廠同步啟用，明年初陸續開設第二家及第三家門店，預估德州中央工廠未來將可支應30~50家門市。