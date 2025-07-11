快訊

百合颱風最快今生成 吳德榮：歐洲模式模擬19日熱帶系統登陸台灣

川普對加課高關稅 道瓊下跌280點 史指本周走低

八方展店 雙管齊下

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

八方雲集（2753）董事長林欣怡昨（11）日表示，將以「聚焦品牌綜效」與「推進海內外展店」的雙主軸策略，強化市場滲透率，美國德州工廠預計年底正式啟用，首家門市同步開幕，合計南加州、北加州，下半年美國市場可望開出四家門市；台灣市場則持續展店，二大主力品牌─八方雲集與梁社漢排骨對比去年同期淨增36家，下半年將維持展店動能。

八方雲集昨日舉行法說會，林欣怡表示，面對快速變動的市場環境，一方面強化品牌力與產品組合，提升營運效率，另一方面積極拓展海內外據點，深化市場滲透，截至6月底為止，集團全球總店數達1,371家。

八方雲集今年上半年營運表現亮眼，累計營收達42.85億元，較去年同期大幅成長11.55%，並創下歷史同期新高。

公司表示，主要受惠於八方雲集與梁社漢排骨陸續推出多款新品，廣受市場好評，帶動整體銷售成長，同店表現亦相當出色。

海外布局方面，八方雲集預計下半年美國將開出四家門市，包含南加州一家門市、北加州二家門市，尤其北加州門市地點位置相當好，選址條件佳、地點具高度潛力，目標在高消費能力的亞裔社區迅速提升知名度。

同時，德州中央工廠已完成整體規劃並取得施工許可，目前進入實作階段，接下來將進行設備安裝、後期驗收與試車，預計將於12月正式啟用生產供貨；同時，德州已簽訂三家門店的租約，第一家門店將在12月與工廠同步啟用，明年初陸續開設第二家及第三家門店，預估德州中央工廠未來將可支應30~50家門市。

延伸閱讀

八方雲集衝主力品牌「芳珍蔬食」將退場 德州中央工廠年底啟用

美國德州洪災至少78死41失蹤：女童夏令營遭淹沒，為何災難比預期嚴重？

美國德州洪災增至51死！至少15名夏令營女童喪生 居民質疑人禍釀災

小S次女Lily畫展風波延燒　德州媽媽再發聲：沒有覺得她做錯

相關新聞

商億營運將重返成長

居家生活業商億-KY（8482）表示，隨著柬埔寨與美國對等關稅由49%降為36%，川普關稅政策逐漸穩定，商億柬埔寨廠在手...

柏文據點 上看86家

跨入下半年，本土最大健身中心業者柏文（8462）旗下的健身工廠將分別於第3季、第4季各新增三家廠場，將一舉推升全台據點達...

百和2025年上半年 EPS 2.16元

鞋材大廠百和（9938）昨（11）日公布上半年自結合併損益，合併營收78.40億元、年增7.8%，營業淨利14.28億元...

潤泰新談房市 沒想過降價

潤泰新（9945）昨（11）日在法說會中表示，雖然目前房市買氣不振，但多數建商面臨的難題是高建造成本，對潤泰新來說「從沒...

八方展店 雙管齊下

八方雲集（2753）董事長林欣怡昨（11）日表示，將以「聚焦品牌綜效」與「推進海內外展店」的雙主軸策略，強化市場滲透率，...

陸推新政 台泥、亞泥利多

大陸水泥產業近日傳出新政策，將嚴格控管產能，採產能申報制，另將逐步落實碳排管理。市場預期，台泥（1101）、亞泥及信大水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。