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柏文據點 上看86家

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

跨入下半年，本土最大健身中心業者柏文（8462）旗下的健身工廠將分別於第3季、第4季各新增三家廠場，將一舉推升全台據點達86家，可進一步為營運成長加持。

柏文昨（11）日表示，自2022年5月起，「健身工廠」會員人數已連續37個月增長，顯見國內健身市場正穩健發展。

看好前景，該公司今年上半年已有台南市新市廠及桃園市青埔廠，分別於2月24日及4月29日投入營運；台南市西門廠也於6月26日開幕，「健身工廠」旗下場館數一舉突破80家。

進入下半年，依柏文內部規劃，桃園市桃園區正光廠及新北市中和區雙和廠將於7月11日及8月15日開始預售，預計「健身工廠」於第3季及第4季分別有三處新據點開幕，至今年底，全台將會有86家「健身工廠」營運，跨入新里程。

柏文並指出，運動部將於今年9月9日正式掛牌，5月22日召開的健康台灣推動委員會第四次委員會議，教育部政務次長張廖萬堅當時表示，為鼓勵全民運動，運動部成立後研議「運動幣」的發放，最快明年下半年推出，也期盼修法擴大企業投資運動產業減稅額度。

此次委員會議聚焦於全民運動，台灣運動風氣已經形成，現在加上國家政策鼓勵，相信會有愈來愈多的民眾喜歡運動、投入健身，台灣運動休閒產業將邁入另一個高速成長階段。

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