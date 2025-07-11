百和2025年上半年 EPS 2.16元

鞋材大廠百和（9938）昨（11）日公布上半年自結合併損益，合併營收78.40億元、年增7.8%，營業淨利14.28億元、年增12.8%，稅後純益6.42億元，受新台幣匯率升值影響，較去年同期減少5.7%，每股稅後純益2.16元。

全球製鞋產業氣穩健升溫，不過近期受到新台幣匯率升值及美國關稅政策等不利因素影響，各家廠商營收及獲利都受到衝擊。百和表示，配合品牌及各大鞋廠、成衣集團陸續新南向布局，百和亦在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。

其中，印尼第四期廠已於去年底完工，目前正在裝機中，預計下半年投產，主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，約可增25%產能；位於彰化和美總部的染整廠，預計今年底完工，預期可增加50%產能。

越南百宏廠第二期廠房也已完工，現正進行裝機中，年底前陸續投產，明年放量，預期可增加50%以上產能，三期廠也完成建廠，將視訂單狀況決定投產時程。

百和今年集團資本支出約13億元，主要滿足各地新廠建設與設備汰舊換新。另外，配合美系品牌客戶分散生產地區取險政策，規劃在印度投資設廠的計畫，也持續評估及覓地中。

展望製鞋產業景氣，百和表示，美國關稅政策不定，市場普遍持保守看法，消費端也出現觀望，不過目前製鞋廠下單一切正常，預期第3季可望明朗。

法人指出，隨著國際品牌客戶庫存調整結束，加上新品牌訂單挹注、新產能開出，子公司百和興業經編網布出貨持穩成長帶動下，百和今年營收可望維持雙位數成長，獲利則有機會創高。