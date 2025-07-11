居家生活業商億-KY（8482）表示，隨著柬埔寨與美國對等關稅由49%降為36%，川普關稅政策逐漸穩定，商億柬埔寨廠在手訂單超出產能約四成，並持續開拓非美系客戶，看好下半年營運將回到原來成長軌道。

商億表示，由於柬政府仍積極與美談判，在8月1日前仍有可能爭取到較低關稅，在關稅政策逐漸穩定後，商億已與美系客戶達成利用貿易條件調整，將原本以進口商終端售價的課稅基礎，調整為出廠價的課稅基礎，大幅降低關稅風險，致使訂單不受影響。

商億的兩大生產基地分布於中國杭州及柬埔寨，公司規劃以中國基地為非美系客戶提供服務，柬埔寨基地則專為美系客戶提供生產服務。

因應美國去中化政策，商億表示，目前積極將北美客戶移轉至柬埔寨廠生產，在手訂單超出產能約四成，並在東南亞產能緊俏下針對部分客戶已漲5~10%價格。

中國杭州廠方面，則加速拓展非美系客戶以降低單一市場風險，目前新增非美系客戶業已經成功獲得澳洲、俄羅斯及杜拜訂單，下半年預期將新增歐洲最大的零售百貨公司西班牙El Corte Inglés訂單，期待未來在歐洲市場有效拉升營收占比，創造商億營運的第二隻腳。

商億表示，公司深耕柬埔寨多年，已充分利用該國低廉的勞力成本與相對成熟的供應鏈，形成規模經濟，未來將審視在手訂單與洽談中客戶意願，對於下半年營運保持正向樂觀。