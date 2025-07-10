台塑四寶展望下半年 審慎樂觀

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑四寶看下半年展望，台塑（1301）、南亞台塑化三家公司昨（10）日都表示，第3季進入石化、電子產品、化工及油品旺季，對第3季營運表現持審慎樂觀態度。

台化認為關稅變數及新台幣升值因素仍在，認為第3季營運與第2季比將呈持平狀況，至第4季關稅、匯率議題影響程度才逐步緩解。

台塑公司表示，第3季為石化產品傳統需求旺季，包括聖誕節裝飾用PVC、包裝用HDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料及膠帶用AE等產品傳統需求旺季，加上第3季亞洲有九座輕裂廠安排歲修，合計年產能750萬噸，將影響乙烯供應減少92萬噸，下游衍生物配合歲修或減產，市場供給量減少，且中國大陸消費品以舊換新所需的國家補貼資金，預計7月起陸續撥款人民幣1,380億元，可望提振消費動能，帶動石化產品需求增加，有利公司產品銷售。

南亞表示，電子產業第3季進入傳統旺季，南亞的客戶中，伺服器及車載產品訂單穩定 ，高階通訊材料需求持續成長，加上年中盤點後庫存回補季，預期電子材料、電路板等營收將增加。

台化董事長洪福源表示，下半年國際地緣政治衝突，俄烏戰爭調停不易，但以色列和伊朗則有轉圜，而且夏季用油需求存在，對芳香烴產品有利，加工差可望提升，預計第3季銷量將比第2季增加，但預估因為對等關稅的不確定性及台幣升值，售價會下降，合併營收與第2季相當。至於是否影響今年金九銀十能如期到來？有待觀察，不過他認為匯率已經接近谷底，再傷害有限。

台幣升值 台塑化 南亞

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