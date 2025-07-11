台塑四寶Q2虧損250億 油價下跌、對等關稅、台幣升值衝擊

台塑集團昨（10）日公布第2季自結數，受到油價下跌、關稅戰致市場觀望及新台幣升值三大因素影響，台塑（1301）、南亞、台化及台塑化四大公司第2季全陷虧損，合計單季虧損金額逾250億元，上半年虧損總額213.2億元。

台塑四寶昨日也公布6月合併營收，合計1,135.03億元，月增7%、年減10.3%。跟5月相較，四大公司表現呈兩好兩壞，台化營收247.92億元，月增4.5%；台塑化營收537.57億元，較上月大增18%；台塑6月營收143.62億元，月減3.3%；南亞營收205.89億元，月減6.19%。

台塑四寶Q2暨上半年自結獲利

台塑第2季稅後虧損66.26億元，與上季比由盈轉虧，累計今年上半年虧損65.75億元。台塑表示，美國自第2季起發動關稅戰，對各國課徵10%至50%對等關稅，影響石化產品需求，加上新台幣兌美元匯率升值，且中國大陸持續擴建新產能，低價出口，產品利差縮小，造成第2季本業虧損。

南亞第2季稅後虧損41.18億元，與上季比也是由盈轉虧，累計上半年稅後虧損36.65億元。南亞第2季虧損主因包括台塑石化等轉投資收益較上季不利， 且新台幣兌美元匯率急速升值， 產生高額匯兌損失。但是公司強調，第2季本業營業利益仍有13.1 億元，較上季明顯好轉，主因AI產業擴大投資，相關材料需求持續成長，使電路板等電子材料產品利潤提高；再加上關稅暫緩期內急單貢獻，帶動各產品銷售量及獲利增加。

台化第2季稅後虧損68.21億元，與上季比虧損擴大，累計今年上半年稅後虧損72.63億元。台化表示，市場持續觀望美國關稅協商結果，且俄烏戰爭尚未平息，以色列及伊朗又爆發新衝突，國際局勢充滿變數，造成石化塑膠產品行情寬幅震盪，供應寬鬆且台幣匯率大幅升值，客戶維持剛需採購，壓縮產品售價成本去化困難，致營業損失擴大。

台塑化第2季稅後虧損75.05億元，與上季比也是由盈轉虧，累計上半年稅後虧損38.2億元。台塑化說明，第2季國際油品與金融市場波動劇烈，單季原油價格出現急跌後微漲，相較於上季原油價格為急漲後下跌走勢，跌幅增加造成購料與存貨 損失；在烯烴事業方面，虧損也比上季增加，主因輕油價格隨原油價格漲跌， 第2季相較上季產生購料與存貨損失，加上主要產品與原料價差比上季減少所致。