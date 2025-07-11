中租今年上半年賺逾百億元

中租控股（5871）昨（10）日公告6月營收、獲利，累計上半年營收逼近500億元，累計稅後純益突破百億元大關，來到105億元，上半年每股稅後純益（EPS）5.8元，預期全年仍將維持賺逾一個股本的佳績。

6月單月獲利較前月增加，主因台灣市場成長，但因上半年中國大陸市場的預期信用減損損失擴增，使得中租控股累計獲利較去年同期下滑幅度擴大，大陸延滯率是否控管得宜，將是後續獲利表現的關鍵。

中租控股自結6月合併營收為80.4億元，較前月減少約2.6%，上半年累計營收為新台幣492.8億元，年減3%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區累計上半年營收分別較去年同期衰退3%、7%，東協地區累計營收則是成長7%，其中並以馬來西亞及柬埔寨兩地的成長較為顯著。

中租控股昨天並自結6月單月合併稅後純益為新台幣16.6億元，與前月獲利相較月增5%，主要來自台灣地區業務成長，累計上半年合併稅後純益則是突破百億元，為新台幣105億元，年減幅度14%，獲利衰退主要因為中國大陸地區累計預期信用減損損失金額，較去年同期增加，但台灣及東協兩地區的信用減損損失已有較去年同期減少，累計上半年EPS為5.8元。

分營運地區別來看，台灣、中國大陸及東協三大區塊，僅中國大陸累計上半年獲利衰退，年減幅度29%，台灣與東協市場的上半年累計獲利則是分別較去年同期成長2%、32%。

中租控股並指出，7月30日將進行普通股及特別股除權息交易，其中，普通股每股配發6.1元現金股息、0.2元股票股利，特別股則是每股配發現金股息3.8元，現金股息發放日預定為8月28日。