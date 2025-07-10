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今年首次賺錢了！新光金6月獲利16.7億元、新壽同步獲利

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

新光金（2888）6月份迎來今年首度獲利，新光銀行及元富證券單月獲利表現亮麗，新光人壽單月亦轉虧為盈，新光金控6月單月合併稅後淨利16.7億元，累計合併稅後虧損295.47億元，每股稅後虧損1.7元。

新光人壽表示，保險本業穩健發展，商品策略聚焦高CSM商品，持續推動外幣保單及價值型商品銷售。6月適逢新光人壽「保險倍增月」，單月初年度保費逾140億元，較前一個月增加128%；前六月份保單銷售力道良好，初年度保費較去年同期成長22%達349億元，外幣保單維持穩健動能，銷售金額較去年同期成長37%，占初年度保費比重超過六成。投資方面，6月底台幣升值幅度趨緩，匯率波動影響幅度小，加上股息及投資利益進帳下，單月稅後淨利2.79億元，累計前六月稅後虧損299.68億元。

近期金管會為協助壽險業者抵禦市場短期之劇烈波動並強化財務韌性，已公布相關規範措施，新光人壽已依規定向金管會申請釋出責任準備金，並將申請釋出的責任準備金611億元提存至外匯價格變動準備金，以厚實外匯價格變動準備金，抵禦未來匯率波動。

新光銀行單月稅後淨利10.17億元，累計淨利息收入與淨手續費收入均較去年同期提升，年增率分別為5%及18%，惟受員工安置成本提列之影響，前六月稅後淨利17.85億元，

元富證券單月稅後淨利5.28億元，受惠自營操作得宜，獲利較前一個月增加127%；惟受員工安置成本提列之影響，前六月稅後虧損7.38億元。

新光金

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