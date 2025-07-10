元大金上半年稅後純益162.2億元、EPS 1.25元

元大金（2885）公布六月稅後純益為65.45億元，累計前六月稅後純益達162.28億元，換算每股稅後純益（EPS）為1.25元；若未納入外匯價格變動準備金，累計EPS為1.28元，顯示整體營運穩健。

旗下主要子公司表現，元大證券六月單月稅後純益達25.88億元，受惠於台股6月日均量達4,685億元，帶動證券經紀手收，加上股息挹注；累計上半年稅後純益為95.88億元，每股純益1.45元。元大銀行方面，6月後純益為11.32億元，銀行主要獲利來源為股息、利息淨收益、及財管手收。累計稅後純益為52.96億元，EPS為0.66元，維持穩定貢獻。

元大期貨（6023）延續亮眼表現，6月稅後純益為3.07億元，上半年稅後盈餘達13.02億元，EPS達4.22元。元大投信亦繳出佳績，6月稅後純益為3.8億元，累計稅後純益20.52億元，EPS高達9.04元，反映投信業務持續成長。

元大人壽部分，人壽6月因受惠於部分商品責任準備金收回，除用以厚實外價準備金外，同時產生稅後純益為26.83億元，但受上半年整體市場波動影響，累計前六月稅後純益則為1.50億元，每股純益為0.06元；若排除外匯價格變動準備金，元大人壽累計EPS為0.19元。