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國泰金：6月稅後淨利71億 累計稅後淨利457.5億元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金控今日公布最新獲利，2025年6月稅後淨利71.0億元，累計稅後淨利達457.5億元。圖／國泰金控提供
國泰金控今日公布最新獲利，2025年6月稅後淨利71.0億元，累計稅後淨利達457.5億元。圖／國泰金控提供

國泰金控今日公布最新獲利，2025年6月稅後淨利71億元，累計稅後淨利達457.5億元，EPS為2.88元。其中，國泰人壽6月稅後淨利26.8億元，累計稅後淨利達187.9億元；國壽指出，已向金管會申請適用責任準備金計提基礎調整措施，並增提外匯價格變動準備金約508億元，經核准後6月底外匯價格變動準備金餘額逾560億元。

國泰金指出，旗下國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高，國泰人壽單月獲利表現穩健，主要反映經常性收益及國內外不動產半年評價利益挹注。國壽也指出，6月淨值比達8%，RBC比率亦高於300%，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。

國泰世華銀行6月稅後淨利38.7億元，累計稅後淨利233.8億元，年成長16%，累計淨利息收入呈雙位數增長；今年以來保險與基金等財富管理商品銷量佳，信用卡簽帳金額穩定成長，聯貸收入增加，整體累計淨手續費收入表現亮眼，而主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數逾600萬張。

國泰證券6月稅後淨利5億元，累計稅後淨利17.8億元，單月獲利月成長80%，主要因市場對美國關稅政策憂慮緩解，投資人信心回升，市場動能逐漸復甦。國泰證券把握市場機會，致力於提供貼近個人需求的證券投資服務給客戶。截至6月底台股累計經紀市占率4.30%。此外，複委託成交量年成長42%，維持複委託市占第一名

國泰投信6月稅後淨利2.0億元，累計稅後淨利14億元，年成長23%，總管理資產規模為新台幣2.17兆元，較去年同期成長12%。國泰產險6月稅後淨利4.7億元，累計稅後淨利續創同期新高達18.6億元，年成長42％。

國泰金控

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