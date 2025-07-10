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慶豐富營收／6月4.2億元、月增10.7% 電商客戶近期加大備貨動能

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935），公布6月合併營收4.22億元，月增10.7%、年減11.7%；累計上半年合併營收23.68億元、年減1.5%，主要受台幣匯率升值、短期大型實體零售通路客戶訂單出貨趨緩等干擾。

慶豐富表示，公司全力針對產品、生產及客戶服務等多面向提高附加價值，包括第2季起陸續推出多款窗簾新品上市，同時結合數據化分析，提高線上窗簾銷售成交率，帶動線上電商通路客戶對於窗簾產品拉貨力道持續暢旺。

慶豐富上半年窗簾、家紡業務營收比重分別為85%、14%，相較去年全年的80%、19%來看，旗下窗簾事業透過「全渠道」通路客戶策略拓展，持續擴大窗簾事業客戶群，整體業務接單也保持良好穩定性。

集團也持續深化快速客製化及全客製化窗簾產品供應商業模式，有效開拓線上電商通路業務動能，今年上半年線上電商銷售年增45.3%，隨著渠道客戶結構組合優化，有助於提升整體營運獲利能力。

展望未來營運，慶豐富仍密切關注國際政經局勢後續發展，秉持深化「全渠道通路業務接單」、「多元生產基地」、「3S方針：安全、永續、智慧」等三大布局主軸。

隨著全球電商巨頭亞馬遜（Amazon）年度「Prime Day」會員日活動，將於美國時間7月8日至11日登場，成為觀察北美電商景氣的市場風向球。

慶豐富旗下電商客戶近期積極加大備貨動能，另一方面，慶豐富也深化窗簾產品結合智能、電動、兼顧使用者便利性與環保等要求，並提高半成品自動化生產效益，提升訂單生產供貨彈性與交期，以增強市場競爭力。

營收

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