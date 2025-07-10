台新金6月獲利36.7億元、暴增5.5倍 上半年 EPS 0.71元
台新金（2887）6月自結稅後純益36.7億元，較上月暴增5.5倍；累計每股稅後純益(EPS)0.71元。其中，台新人壽6月稅後純益22.4億元，主因責任準備金計提基礎調整，致收回準備金增加，而增提外匯價格變動準備金則略為抵銷。
核心子公司台新銀行6月稅後純益16.1億元，累積稅後純益為98.6億元，核心業務獲利動能持續穩健，累計稅後純益較去年同期成長14.3%。資產品質維持穩健，截至6月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為921.53%。
台新證券6月稅後純益0.5億元，與上月相較獲利減少，主係證券市場波動劇烈，致營業證券評價損失增加；累計稅後純益5億元，較去年同期減少，主係本期證券市場指數較去年同期下跌，致公司營業證券處分損失及評價損失增加。
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