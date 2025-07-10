618帶動富邦媒、網路家庭6月營收月成長 上半年仍較去年同期衰退

momo富邦媒（8454）公告6月營收92.3億元，月增6.8%，連兩月月成長，年減3.5%；第2季營收約為260.29億元，季減1.4%，年減2.3%，累計今年1至6月合併營收約524.4億元，年減2%。

網家（8044）6月營收29.56億元，月增8.5%，年增0.63%。第2季營收約84億元，季減6.1%，年減0.6%。累計今年1至6月營收173.49億元，年減4.1%。

富邦媒指出，整體GMV（廷平台交易金額）受益於618及mo店+年增持續成長，整體零售消費市場仍受不確定性影響。6月營收表現受益於618年中促銷活動以及冷氣、電扇等涼夏家電買氣回溫，美妝保養的防曬與保濕商品的需求同步成長。另外，Switch 2話題發酵，相關遊戲片與周邊商品銷售年增達七倍，預期隨著暑假旺季啟動，電玩遊戲品類動能將持續上揚。

momo觀察，今年618檔期除傳統熱銷品類外，站上實用型與應變型商品銷售明顯成長，今年綜所稅申報期限延至6月底，部分家庭消費節奏受到壓縮，選購傾向更重實用性。數據顯示，防災救難包年增超過30倍，戶外摺疊用品與登山裝備年增逾五倍，便攜式儲電設備等蓄電商品亦有近六倍成長。富邦媒指出，除了價格誘因外，商品能否對應實際生活情境，成為促銷期間的重要選購考量。