富邦金6月獲利152.6億元 上半年獲利近600億

富邦金控今日發布最新獲利，2025年6月自結合併稅前淨利152.6億元、稅後淨利118.5億元。富邦金指出，主要來自認列一次性未分配盈餘稅款約28億元的影響，累計前6月合併稅前淨利598.5億元，稅後淨利513.4億元。每股稅後盈餘(EPS)3.49元，其中富邦人壽6月稅後淨利為87.4億元，累計前6月稅後淨利245.4億元。富壽也指出，6月因金管會暫行措施而釋出逾560億責準金，將全數提存外價準備金。

富邦金最新統計顯示，子公司台北富邦銀行單6月及累計前6月獲利皆創下歷年同期新高；富邦產險、富邦證券累計前6月獲利及富邦證券單6月獲利皆為歷年同期次高。

其中，富邦人壽6月稅後淨利為87.4億元，累計前6月稅後淨利245.4億元。富壽指出，主要投資收益來源係利息收入、國內股票股利收入、國內外股票及基金資本利得及基金配息收入。股市方面，除了台股部位實現資本利得，亦因進入除息旺季，股息收入增加。債市方面，富邦人壽已把握上半年公債利率區間上緣的時機增加配置，並保留帳上充足現金，以彈性因應後續市況變化。富邦人壽也因應市場變化，維持較高避險比例，另依照金管會責準金新制調整之後釋出保險責任準備金逾560億，將全數提存外匯價格變動準備金，不進損益表。

富壽也指出，6月底淨值比率逾9%，RBC高於400%，反映自6月起RBC改採6個月匯率均價計算，以及本月將「責任準備金計提基礎調整」後釋出準備金，申請並獲主管機關核准全數提列至外價金的影響，確保清償能力穩健無虞。

受惠於進入除息旺季，股利發放挹注，台北富邦銀行6月稅後淨利38.2億元，因股息收入挹注，獲利較上月增加11.5億，較去年同期成長28%，單月獲利為歷年6月新高。累計前6月稅後淨利195.3億元，較去年同期成長20%，續創歷史新高，北富銀也說明，主要由於存放款規模成長及淨利差提升，財管商品銷售及信用卡簽帳金額亦保持穩定。累計前6月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長11%及14%，帶動整體營收較同期成長11%。

富邦證券6月稅後淨利14.1億元，為單6月獲利歷史次高，較上月成長111%，主要受惠6月台股價量齊揚，帶動證券經紀與金融部位收入較上月增加，另有股利挹注。累計前6月稅後淨利40.5億元，較去年同期減少18%，主因上半年台股日均值年減17%，致證券經紀收入較去年同期減少。

富邦產險6月稅後淨利4.8億元，累計前6月稅後淨利28.9億元，較去年同期成長18%，透過強化業務品質篩選機制與風險管理措施，推升本業保險收入。業務表現方面，6月整體簽單保費62.9億元，較去年同期成長5%，其中水險表現最為突出，單月簽單保費成長19%