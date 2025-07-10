穩居金控獲利王 富邦金上半年賺513億元、EPS 3.49元

富邦金（2881）6月自結稅後淨利118.5億元，主因認列一次性未分配盈餘稅款約28億元影響。累計前6月合併稅後淨利513.4億元。每股稅後盈餘(EPS)為3.49元。子公司台北富邦銀行單6月及累計前六月獲利皆創下歷年同期新高；富邦產險、富邦證券累計前六月獲利及富邦證券單6月獲利皆為歷年同期次高。

第一大子公司富邦人壽6月稅後淨利87.4億元，累計前6月稅後淨利245.4億元。本月主要投資收益來源係利息收入、國內股票股利收入、國內外股票及基金資本利得及基金配息收入。股市方面，國際情勢趨緩及台幣持續走升，6月份加權指數持續上揚，台股部位實現資本利得，亦因進入除息旺季，股息收入增加。債市方面，美國聯準會仍保持耐心，觀察關稅對通膨的後續影響。部分官員提出7月可降息的言論，驅動6月份公債利率下滑。富邦人壽已把握上半年，公債利率區間上緣的時機增加配置，並保留帳上充足現金，以彈性因應後續市況變化。匯市方面，市場持續關注關稅與貿易談判進展，美元兌新台幣貶值趨勢持續。富壽因應市場變化，維持較高避險比例，另擬增加外匯價格變動準備金以強化因應未來匯率波動之韌性，依金管會函令，公司選擇於6月將適用「人身保險業責任準備金計提基礎調整」後釋出之保險責任準備金逾560億元全數提存外匯價格變動準備金，後續亦將持續監控市場，動態調整避險部位，以管理匯率風險。

富邦人壽個體累計前6月初年度保費收入(First Year Premium)達629億元，較去年同期成長13%，總保費收入(Total Premium)達1,923億元，較去年同期成長10%，預估皆排名業界第二；單6月初年度保費93億元，較去年同期成長3%，總保費收入353億元，較去年同期成長20%，預估皆排名業界第二。富邦人壽商品策略持續聚焦分期繳及保障型商品，帶動累計前6月初年度等價保費收入(FYPE)達304億元，較去年同期成長17%。

富邦人壽6月底淨值比率逾9%，RBC高於400%，反映自6月起RBC改採6個月匯率均價計算，以及本月將「責任準備金計提基礎調整」後釋出準備金，申請並獲主管機關核准全數提列至外價金之影響。整體資本水準維持良好，公司持續密切關注匯率及市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

台北富邦銀行6月稅後淨利38.2億元，因進入除息旺季，股息收入挹注，獲利較上月增加11.5億元，較去年同期成長28%，單月獲利為歷年6月新高。累計前6月稅後淨利195.3億元，較去年同期成長20%，續創歷史新高，主係存放款規模成長及淨利差提升，財管商品銷售及信用卡簽帳金額亦保持穩定。累計前6月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長11%及14%，帶動整體營收較同期成長11%。截至6月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,067%，維持良好資產品質。

富邦產險6月稅後淨利4.8億元，累計前6月稅後淨利28.9億元，較去年同期成長18%，透過強化業務品質篩選機制與風險管理措施，推升本業保險收入。業務表現方面，6月整體簽單保費62.9億元，較去年同期成長5%，其中水險表現最為突出，單月簽單保費成長19%；車險業務亦展現穩健動能，成長幅度超越市場整體水準。累計前6月簽單保費收入372.2億元，年成長9%，簽單市占率24.4%，藉由多樣化產品線，提供完整保障服務，穩固市場領導地位。

富邦證券6月稅後淨利14.1億元，為單6月獲利歷史次高，較上月成長111%，主要受惠6月台股價量齊揚，帶動證券經紀與金融部位收入較上月增加，另有股利挹注。累計前6月稅後淨利40.5億元，較去年同期減少18%，主因上半年台股日均值年減17%，致證券經紀收入較去年同期減少。