美利達6月營收年減21% 巨大6月合併營收年減三成

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

巨大（9921）公布6月合併營收49.7億元，年減30%；累計今年上半年合併營收326.13億元，年減12.4%。

美利達（9914）6月營收25.2億元，年減21.2%，上半年營收145.8億元，年減3.8%。

巨大表示，6月因自有品牌受去年夏季中國大陸內銷高基期影響，導致今年同期營收下滑。美國市場受經濟環境影響，消費需求放緩；歐洲市場雖仍衰退，但不同地區表現互有消長，仍能看見緩慢的復甦，其中英國市場有近五成的成長。

近期美國公布多國的對等關稅稅率，巨大集團指出，這些國家多非自行車製造地，影響有限。但關稅實施勢必影響消費者的消費意願，連帶會影響自行車的購買意願，這是業者擔心的部分。

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