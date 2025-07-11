六大車廠6月業績下滑

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

6月整體車市受關稅不確定性影響，市場氛圍轉趨保守，旺季明顯不旺，六家車廠業績全部衰退。和泰車（2207）6月合併營收191.73億元，年減18%；中華車6月營收28.9億元，年減23.9%。三陽衰退幅度最小，單月營收58.5億元，年減2.1%。

龍頭車廠和泰車累計今年上半年合併營收達1,376.1億元，年減1.5%，這是今年2月之後，累計營收首次出現衰退。

由於貨物稅議題對國產車與進口車同步影響，6月車市即使各家車廠大動作促銷，甚至降價，但業績仍然呈現衰退走勢。中華車、裕日車、汎德永業的單月營收較去年同期都有超過二成的衰退。裕隆6月營收64.4億元，年減14.3%；中華車單月營收28.9億元，年減23.9%；裕日車6月營收12.6億元，年減38.4%；汎德永業單月營收44.1億元，年減25.2%。

以進口車為主的汎德永業6月合併營收44.1億元，年減幅度超過25%，就是受到台灣整體車市大環境觀望氣息濃厚的影響所造成。

汎德永業表示，受到美國對等關稅與貨物稅政策議題影響，近期消費者購車態度偏向保守觀望，但觀察台灣民眾對豪華品牌購車的需求仍存在，加上BMW與Porsche今年在油車與電車領域皆擁有完整且強勢的產品陣容，目前三大品牌接單數量仍維持穩健，預期在關稅政策明朗化後，下半年業績有望急起直追，先蹲後跳態勢明顯，重回成長軌道必然。

BMW近期推出多款新車上市，全新大改款X3到港情況良好，帶動交車及買氣均十分亮眼。而全新BMW iX豪華純電旗艦休旅也於7月正式在台上市，外觀與內裝設計全面進化，並導入先進碳化矽逆變器技術，大幅提升電能轉換效率與續航表現，其中iX xDrive45車型最大馬力達408匹、續航最高可達602公里，旗艦iX xDrive60 M Sport車型則具備544匹馬力與701公里最高續航里程，彰顯BMW在純電領域的前瞻布局與創新實力。

營收 永業

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