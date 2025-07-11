永豐餘6月營收年減9%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

永豐餘（1907）昨（10）日公布6月營收達58.6億元，年減9.3%；累計今年上半年營收362.4億元，年減3.7％。

永豐餘日前表示，近期匯率波動雖為營運變數，由於出口比重僅約一成，內需為主，加上子公司多有避險措施，整體影響有限。

永豐餘指出，近期包括關稅與匯率等外部變動，使下半年營運充滿挑戰，尤其國際漿價仍在低檔，加上景氣保守。不過，公司已啟動精實經營策略，全面控管成本，要求各廠落實節支目標，並積極布局新興業務。

永豐餘旗下華紙、永豐實也公布6月營收，華紙6月營收15.2億元，年減11.6%；上半年營收95.6億元，年減10.5%。永豐實6月9.1億元，年增3.1%；上半年營收54.2億元，年增1.9％。

華紙 營收 永豐餘

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