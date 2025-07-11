富邦媒、網家2025年上半年營運失色
電商雙雄昨（10）日公布6月營運表現，momo富邦媒（8454）6月營收92.3億元，月增近7%；網家6月營收29.56億元，月增8.5%。
富邦媒6月營收92.3億元，月增近7%，年減3.5%，累計上半年合併營收524.4億元，年減2.1%。網家6月營收29.56億元，月增8.5%，年增0.6%，累計上半年營收173.5億元，年減4.2%。
儘管整體零售消費市場仍受不確定性影響，電商今年以來營收呈現衰退，富邦媒強調，受惠於618年中慶促銷熱度及多元熱銷品類表現，整體營收持續穩步成長。
除電商業務穩健成長，富邦媒表示，mo店+平台亦展現強勁動能，多家大型品牌商家陸續進駐，轉換率與客單價同步提升，推升整體營運表現。
展望下半年，富邦媒強調，持續深化mo店+在供應鏈整合、數據運營與商家經營支持三大面向，加速擴大平台規模，打造平台雙引擎並進的電商模式，強化在台灣市場的長期競爭力。
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