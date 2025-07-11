森崴6月營收月增5.5倍 衝維運業務

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

再生能源系統整合商森崴能源（6806）昨（10）日公告6月營收47.3億元，創新高，並較5月暴增559.2%，也比去年同期大增199.8%。

森崴上半年營收125.09億元，年增90.1%，反映風機設備到港認列，以及風電二期工程加速趕工認列等二大動能。

據悉，森崴能源旗下富崴能源在2020年6月15日得標，承攬台電二期離岸風電統包工程，目前正加速工程進度，而森崴能源是目前台灣唯一從風場、施工、設備到船隻提供一條龍服務的公司，並與許多業者洽談合作中。

森崴能源表示，未來台灣海上將有上千支風機，看好維運前景，該公司投資的寶崴海事工程，擁有多年風電產業及海事工程技術和管理經驗，參與眾多大型計畫的建設及管理，將可搶攻相關商機。

海外市場方面，森崴能源近期宣布與菲律賓電信Converge ICT母公司ComClark正式簽署合資開發協議（JDA），將合資成立系列專案公司，將結合各自在能源與電信網路實力，共同推動菲律賓再生能源、智慧電網及潔淨能源基礎設施發展。

離岸風電 菲律賓 再生能源

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