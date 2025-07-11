中鋼6月合併營收年減14%

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）昨（10）日公告6月合併營收達255億元，年減14%；累計今年上半年合併營收達1,682億元，年減10%。預期第3季進到鋼鐵傳統淡季，不利中鋼營收獲利表現，期待第4季鋼鐵景氣可以好轉。

法人指出，在美國對進口鋼鋁課徵高關稅的情況下，全球鋼市不確定性增高，靜待關稅變數沉澱明朗化後，能見度才有望提高。

中鋼公告6月合併營收255.4億元，年減14%；上半年營收年減10%，凸顯鋼市面臨嚴峻考驗。

專家表示，全球鋼市受到高通膨、高利率、地緣政治與大陸鋼品低價傾銷等衝擊，鋼鐵產業營運艱辛。第3季原本就挾雜著高溫、雨季等因素，工程建設進度延宕用鋼需求降低，加上歐美暑休工作天數減少，鋼鐵產銷較弱，再加上關稅問題影響，因此第3季會比較緊張。

雖然市場考驗大，但第4季有機會逆轉，隨著美國關稅明朗，配合時序進到傳統鋼鐵旺季，在第3季低迷的情況下，第4季鋼市景況有機會進入上升坡道。

法人指出，中鋼第3季盤價每公噸跌600元至800元，下游成本雖可降低，但由於市況蕭條，新台幣升值，已影響台灣直接及間接外銷競爭力致需求承壓。

鋼鐵 營收

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