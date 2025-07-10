國泰金上半年獲利458億元、EPS 2.88元 三子公司創新高

國泰金（2882）6月稅後淨利71億元，累計稅後淨利達457.5億元，EPS為2.88元。今年以來各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高。

第一大子公司國泰人壽6月稅後淨利26.8億元，累計稅後淨利達187.9億元。單月獲利持穩，主要反映經常性收益及國內外不動產半年評價利益挹注。今年以來金融市場波動上升，然投資操作平穩，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。6月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為183億元及58億元，維持強勁增長動能。

6月美國與主要貿易夥伴之談判有所進展，加以部分Fed官員鷹派立場軟化，提振股債表現。另隨美元指數走弱、外資匯入及出口商拋匯，致台幣延續升勢，惟季底央行積極調節，台幣兌美元單月升值0.1%。6月在國內外股利收入貢獻經常性收益，及國內外不動產半年評價利益挹注下，帶動整體獲利表現穩健。為因應台幣升值之挑戰，主管機關近期發布暫行措施，國泰人壽已申請適用責任準備金計提基礎調整措施，並增提外匯價格變動準備金約508億元，經核准後6月底外匯價格變動準備金餘額逾560億元，將有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。在資本方面，6月淨值比達8%，RBC比率亦高於300%，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。面對外在政策及金融環境的高度不確定性，國泰人壽將積極應對形勢發展，靈活調整資產配置，並採取必要的因應作為及風險控管措施，確保財務及清償能力穩健無虞。

保險業務方面，6月初年度保費穩居業界第一。健康及意外險(A&H)商品銷售延續單月保費成長趨勢，維持穩定動能；考量金融市場波動以及受惠於台幣升值，美元保單相對受到民眾青睞，美元傳統理財商品銷售單月FYP月成長259%。為滿足客戶多元幣別資產配置及資產傳承需求，6月開辦「億美利利率變動型美元終身壽險(定期給付型)」，提供3年、7年期繳費選擇，繳費期滿後可享高身故保障且可採分期給付，可滿足客戶資產保全與遺族照顧需求。

國泰世華銀行6月稅後淨利38.7億元，累計稅後淨利233.8億元，年成長16%。受惠放款成長，資金成本控制得宜，累計淨利息收入呈雙位數增長；今年以來保險與基金等財富管理商品銷量佳，信用卡簽帳金額穩定成長，聯貸收入增加，整體累計淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數逾600萬張，動卡率亦表現良好。截至6月底逾放比率為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為1,200%，資產品質維持穩健。

國泰產險簽單保費維持雙位數成長，累計稅後淨利續創新高：國泰產險6月稅後淨利4.7億元，累計稅後淨利續創同期新高達18.6億元，年成長42％。國泰產險秉持「質量並重」政策，持續提供符合客戶需求之商品，訴求完整保障增加業務成長動能，簽單保費維持雙位數成長；商品端強化風險管理，搭配數位工具輔助風險管理流程，強化各項風險監控功能，各險商品損失率維持良好。金融市場6月仍受地緣政治、關稅談判及市場降息預期等因素影響，面臨市場波動與不確定性，投資團隊將持續關注市場動態審慎布局，以尋求穩健獲利表現並降低投資波動。

6月簽單保費39.4億元，累計簽單保費達205.7億元，年成長11%。車險藉由追蹤購車、換車客群，向客戶推行完整保障概念，累計簽單保費年成長7%；工程險積極參與綠能及公共工程等業務，累計簽單保費年成長36%；火險藉由密集走訪客戶，給予風險保障分析及服務，帶動累計簽單保費年成長15%。

國泰證券6月稅後淨利5億元，累計稅後淨利17.8億元，單月獲利月成長80%，主要因市場對美國關稅政策憂慮緩解，投資人信心回升，市場動能逐漸復甦。國泰證券把握市場機會，致力於提供貼近個人需求的證券投資服務給客戶。截至6月底台股累計經紀市占率4.30%。此外，複委託成交量年成長42%，維持複委託市占第一名。

國泰投信累計稅後淨利維持雙位數成長，再創同期新高：國泰投信6月稅後淨利2億元，累計稅後淨利14億元，年成長23%，總管理資產規模為2.17兆元，較去年同期成長12%。在中美進一步敲定日內瓦協議細節、聯準會暗示今年仍將降息2次、以伊停火、AI巨頭股價表現強勢等因素，帶動美股、台股6月上漲。台股多頭信心回籠，國泰台灣領袖50（00922）規模突破339億元，今年以來規模增加幅度高達6成；另外根據集保統計資料，國泰永續高股息ETF（00878）自然人受益人數蟬聯最多受益人投資的ETF。