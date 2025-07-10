統一、統一超6月營收創同期新高 上半年逾3,000億元

統一（1216）10日公布6月營收557.3億元，年增1.3%；第2季合併營收1,695.7億元，年增4.5%，上半年營收3,388.3億元，年增5.6%，單月、單季與累季皆創同期新高。

統一旗下統一超（2912）也公布6月營收288億元，年增3.4%，創下單月同期新高與第2季單季歷史新高紀錄，上半年營收1,720.2億元，年增4.9%。

統一集團在食品本業穩定增長外，受惠於轉投資統一中控、統一超及統一實（9907）與其他流通事業挹注，帶動統一6月營收創下歷史同期新高。

統一超表示，台灣7-ELEVEN持續穩健展店，深耕會員、鮮食、咖啡、飲料、IP周邊、線上購物平台等持續創新商品與服務，並串聯線上線下平台提供多元便捷的購物管道；轉投資事業包括統一生活(康是美)、統一速達(黑貓宅急便)、悠旅生活(台灣星巴克)、統一藥品等均表現亮眼，挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN深化會員服務及提升點數應用，提供1,850萬會員便利消費體驗，同時深耕高價值會員推展「uniopen PRIMA會員訂閱制」已突破2萬訂閱，帶動6月會員交易金額再創歷史同期新高。7-ELEVEN迎戰電商年中最大檔「618購物節」，整合數位與實體資源提供消費者無縫式購物體驗，打造自有電商生態系，帶動7-ELEVEN i預購及資訊產品類別成長近三成。

針對酷暑高溫商機，台灣7-ELEVEN針對飲料、冰品、啤酒等類別持續開發話題新品，同時結合涼夏購物節、國際啤酒節等全店優惠，帶動相關飲品業績增長。7-ELEVEN深耕茶飲市場擴展手搖市場版圖，推出「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶Bar」品牌，打造首間街邊型旗艦店，帶動茶類別業績雙位數成長；CITY 系列透過多元品牌定位及差異化商品策略挹注整體業績成長近一成。

展望7月，7-ELEVEN持續打造「全通路的生活品牌」為核心主軸，致力架構生活服務平台，並積極掌握暑期旺季商機，開創門市新銷售機會。

統一實6月營收39.5億元，年減1.7%，上半年營收為242.3億元，年增15.4%。統一實未來將強化「精緻鋼鐵」布局，其中，二次軋延（DR）鋼材的新廠房預計2026年底投產。