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平和環保營收／6月營收5,668萬元 月增7.7％、年增11.5％

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

平和環保-創（6771）10日公告6月營收5,668萬元，月增7.76％，較去年同期成長11.58％；第2季營收1.61億元，季減1.83%；累計上半年營收3.25億元，年增5.07％。

平和環保指出，受下游客戶產業分散，降低美國關稅政策不確定因素的影響，廢水代處理平均單價及水量較去年同期增加，6月營收呈現年增、月增雙成長。

財政部統計處公布國內6月出口金額創歷年單月新高，與美國暫緩對等關稅施行即將屆期，客戶端備貨積極有關，除了資通與視聽產品、電子零組件出口大幅增長之外，基本金屬及其製品出口亦較去年同期成長。

平和環保表示，下游客戶多數為出口導向產業，出口貿易創新高，反應至平和環保廢水代處理量增加，加上平和環保今年適度調漲廢水代處理費用，6月營收年增11.58%，成長幅度為近四個月最高。

平和環保強調，近年積極拓展下游客戶產業，整體來說雖然無法完全避免關稅衝擊，但因客戶產業分散，大幅降低單一產業風險，降低政策不確定性的影響。

平和環保指出，公司亦持續優化節能及化學處理藥劑，朝向友善環境處理方向發展，在企業重視ESG的趨勢下，有利爭取更多廢水委外處理業務，營運規模穩定成長。

環保 營收

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