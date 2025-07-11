八方6月營收年增6.8% 王品減1.1%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

餐飲業淡季不淡，包括八方雲集（2753）、王品、漢來美食、亞洲藏壽司、豆府、路易莎等業者昨（10）日公告6月營收，第2季營收皆寫下最好的淡季業績，創下同期新高。展望後市，第3季正式進入暑假旺季，營運將續強。

八方雲集6月營收6.96億元，成長6.81%，改寫同期新高紀錄，呈現歷年最強6月；第2季營收21.08億元，年增10.1%，上半年營收42.85億元，年成長11.55%，也創下同期新高紀錄。

王品方面，昨天也公布6月營收17.6億元，比去年同期略減1.17%。其中，台灣事業群營收14.4億元，為同期新高，年增1.03%。

漢來美食6月份營收4.65億元，年減4%，主要受溜溜酸菜魚高雄夢時代店內部升級整修；以及漢來名人坊台中新光中港店受百貨閉店影響。不過第2季營收仍有14.1億元，年增8%，累計上半年營收31.51億元，較去年同期成長5%。

亞洲藏壽司6月營收4.9億，年增8.8%，第2季營收14.35億元，年增21.3%，累計上半年營收27.7億，年增5.8%，同創新高。

營收 漢來美食

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