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八方雲集營收／ 6月、第2季、上半年皆創同期新高 主力品牌續擴張

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
八方雲集。圖／聯合報系資料照片
八方雲集。圖／聯合報系資料照片

八方雲集（2753）受惠汰弱留強策略持續發威，以及聚焦強勢品牌發展綜效顯現，10日公告6月營收6.96億元，年增6.81%，創同期新高；第2季營收21.08億元，年增10.12%，上半年累計營收42.85億元，年成長11.55%，創下同期新高紀錄。

八方雲集表示，第2季向來是餐飲業的傳統淡季，受到連續假期及傳統祭祀節慶後的消費行為變化影響，營業收入雖有季節性的波動，但集團仍聚焦強勢品牌發展的關鍵策略，光八方雲集及梁社漢排骨雙品牌就比去年淨成長36家，藉由品牌的深耕開拓，帶動今年達雙位數成長的動能，綜觀整體表現仍維持在穩健發展的曲線中。

集團持續執行「汰弱留強」及「聚焦強勢品牌發展」的雙主軸策略，成效顯著，對比去年台灣區品牌店數1,286家，今年台灣區品牌店數1,283家，看似減少3家，但八方雲集及梁社漢排骨雙品牌，對比去年同期實際淨成長36家，顯示品牌資源有效集中，更貼近市場剛性需求的脈動。

此策略性調整優化了營運效能，也帶動營收年增率達到雙位數成長，證明集團在多品牌管理與市場定位上的精準執行力。

八方雲集表示，將持續專注於「品牌優化策略」 持續執行汰弱留強政策，確保每家門店都能發揮最大營運效益，繼續投入「商品創新研發」， 開發高毛利新品，提供消費者更多元的餐食選擇，強化「數位化服務」機制，最新導入的「八方點」線上點餐系統，已經能提升消費者快速點餐的用餐體驗，「國際市場拓展」 穩健推進美國市場發展，加州第12家分店預計在第3季完成開設，為長期成長奠定更成熟的商模基礎

營收 八方雲集

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