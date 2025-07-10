晶華、雲品受惠國際商務客回流 上半年營收雙創同期新高

晶華（2707）、雲品（2748）10日公告6月營收，受惠商務客持續回流，累計上半年營收皆續創同期新高表現。晶華6月營收4.92億元，年增5.56%，累計上半年營收34.35億元，年增9.57%，雲品6月營收1.65億元，受限於婚宴旺季假日較少影響，年減8.51%；但受惠於旗下旅宿與餐飲新據點陸續啟動，上半年累計營收達12.48億元，年增0.98%。

晶華表示，在國際商務客持續回流的情況下，台北晶華客房6月營收表現亮眼，餐飲業績則在「故宮晶華冠軍牛肉麵坊」的全新開幕加持下整體攀升，麗晶精品的營收表現也不受關稅動盪影響、展現優於去年同期的成績，三大引擎帶動營運數字成長。

雲品表示，雖然6月宜嫁娶的假日僅5天，使宴會收入短少，但台北君品酒店因國際旅客回流，表現穩健；雲品溫泉酒店日月潭住房亦維持穩定。另一方面，委託經營管理事業在今年開始陸續有成果，包括「寶桑町屋」、「魚刺人雞蛋糕寶桑店」、「北町丼飯屋」與「蘇卡利．漫活」皆於上半年加入營運，使今年上半年營收創下同期新高。

展望後市，晶華表示，暑假是餐飲和國旅消費的重要檔期，台北晶華與在故宮博物院開展的「大都會博物館名作展」合作，整合觀光巴士、故宮晶華等資源推出住房與餐飲專案，從國際級藝術大展的角度推廣城市行銷，有效吸引中南部國旅入住。

集團旗下第一家牛肉麵館「晶華冠軍牛肉麵坊」也於6月中旬起至10月12日，在「故宮晶華」地下二樓的美食廣場重新開幕，供應屢獲國際殊榮肯定的晶華冠軍牛肉麵，該餐廳每日可以創造超過500人次的客流量，為晶華帶來實質的營收的同時，也達到向國際展現台灣美食文化的效果。

雲品也表示，看好暑假旅遊高峰及家庭聚餐商機，將參加台北夏季國際旅展，並自7月9日起同步啟動線上旅展，推廣集團聯合住宿券，除了最受消費者喜愛的雲品溫泉酒店住宿券外，更首次在旅展現場推出寶桑町屋住宿券，以及推出君品酒店牛排吃到飽餐券搶攻暑期聚餐商機。