金雞母超商助攻 統一6月營收557億創同期新高

食品龍頭統一企業今天公布6月營收為新台幣557.38億元，年增1.37%，創同期新高，不過年增幅度出現趨緩。統一企業向中央社記者表示，受惠於食品本業、轉投資金雞母統一超、統一中控和統一實等事業皆有成長所致。

其中統一超6月營收288.01億元，年增3.49%，創歷年同期新高；今年上半年營收為1720.21億元，年增4.95%。

統一超表示，台灣7-ELEVEN持續展店，深耕會員、鮮食、咖啡、飲料、IP周邊、線上購物平台等商品與服務，並串聯線上線下平台提供多元購物管道；轉投資事業包括康是美、黑貓宅急便、台灣星巴克、統一藥品等均表現亮眼，挹注營收成長。

展望7月，統一超表示，看好暑假出遊商機，將整合線上線下多元服務，掌握超商旺季商機，開創門市新銷售機會。

全家6月營收92.9億元，年增5.6%；今年上半年營收為527.2億元，年增3.3%，單月和上半年營收雙創歷年同期新高。

全家表示，主要受惠於店數增長，且泛鮮食、一般商品銷售皆呈現成長，聯促活動奏效，帶動飲料和冰品等商品買氣走強，並同時掌握電商年中檔期「618購物節」商機，帶動線上線下整體業績續揚。

截至今年6月30日止，全家便利商店總店舖數達4378家，和去年同期總店舖數為4258家相比，淨增加120家。