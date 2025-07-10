寶成前6月營收年增0.9% 製鞋業務連16個月成長

製鞋廠寶成工業今天公布6月自結合併營收為新台幣195.89億元，年減6.7%；累計1至6月合併營收1298.06億元，年增0.93%；製鞋業務6月年增9.4%，連16個月正成長。

寶成工業重要子公司裕元工業自結6月營收6.57億美元（約新台幣195.24億元），年增1.5%，累計1至6月自結營收40.6億美元，年增1.1%。製鞋業務6月營收年增9.4%，累計前6月營收年增6.2%，保持穩健成長。

由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際公司6月自結營收人民幣11.81億元（約1.63億美元），年減16.4%；1月至6月自結營收為人民幣91.59億元（約12.62億美元），年減8.3%，反映主要營運地區消費力道未見顯著改善。

製鞋廠鈺齊國際統計，6月合併營收17.53億元，較去年同期增加23.27%。

鈺齊國際說明，今年第2季營收52.32億元，雖受新台幣大幅升值影響新台幣營收數據，但不僅較第1季的營收36.68億元增加42.67%，也較去年同期增加31.96%，創2023年第1季以來、近10個季度的單季新高。今年上半年累計營收達89億元，較去年同期增加34.3%。