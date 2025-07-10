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富邦媒營收／上半年524億元、年減2% GMV仍持續成長

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

momo富邦媒（8454）公告6月合併營收約92.2億元，月增近7%，年減3.5%，618檔期與mo店+助攻平台動能，防災與儲電等實用型商品挹注整體成長。

富邦媒指出，整體商品交易總額（GMV）受益於618及mo店+年增持續成長。

儘管整體零售消費市場仍受不確定性影響，富邦媒強調，受惠於618年中慶促銷熱度及多元熱銷品類表現，整體營收持續穩步成長。

富邦媒表示，6月營收表現主要受益於618年中促銷活動，加上氣溫逐漸攀升，帶動冷氣、電扇等涼夏家電買氣回溫。美妝保養方面，隨著時序進入夏季，防曬與保濕商品的需求同步成長，尤以醫美級保養品與高效防曬品類表現最為突出。此外，Switch 2持續話題發酵，相關遊戲片與周邊商品銷售年增達7倍，預期隨著暑假旺季啟動，電玩遊戲品類動能將持續上揚。

富邦媒觀察，今年618檔期除傳統熱銷品類外，站上實用型與應變型商品銷售明顯成長，反映出消費者對近期生活情境變化的回應。

地震頻繁、氣候異常等外部因素推升防災意識，加上今年綜所稅申報期限延至6月底，部分家庭消費節奏受到壓縮，預算分配轉趨謹慎，選購傾向也更重實用性。富邦媒數據顯示，防災救難包年增超過30倍，戶外摺疊用品與登山裝備年增逾5倍，便攜式儲電設備等蓄電商品亦有近6倍成長，除價格誘因外，商品能否對應實際生活情境，已成為促銷期間的重要選購考量。

除電商業務穩健成長，富邦媒表示，mo店+平台亦展現強勁動能，隨著多家大型品牌商家陸續進駐，轉換率與客單價同步提升，推升整體營運表現。mo店+成長曲線顯示出平台化策略已逐步發揮效益，亦反映商家對momo營運效能與用戶基礎的信心。

展望下半年，富邦媒強調，將持續深化mo店+在供應鏈整合、數據運營與商家經營支持三大面向，加速擴大平台規模，打造平台雙引擎並進的電商模式，強化在台灣市場的長期競爭力。

電商 營收 富邦媒

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