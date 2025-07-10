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華航營收／上半年1,040億元、年增逾5% 創歷年高峰

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
中華航空。報系資料照／記者黃仲明攝影
中華航空。報系資料照／記者黃仲明攝影

華航（2610）集團2025年6月份合併營業收入為168.92億元，較上月增加2.72億元，增幅1.64%；其中，客運收入102.92億元、貨運收入53.33億元。整體2025上半年合併營收1,040.62億元，較去年同期成長 5.24%，刷新歷年同期紀錄。

客運進入暑假旅遊旺季，除傳統度假航點如峇里島、沖繩等需求旺盛，今年在東南亞的吉隆坡、檳城及紐澳的雪梨、布里斯本也特別表現強勁，預估載客率可達 9 成；東北亞方面同樣受旅客青睞，除日本航線，南韓的首爾、釜山亦是熱門旅遊地點。華航線上夏季旅展現正開跑中，台灣出發各航線優惠 76 折起，不論是想要海島漫遊、城市探險還是親子樂園，華航官網通通找的到。

貨運方面，6 月收入新台幣53.33億元，較去年同期增加 6.15%。6月適逢第2季末，且臨近美國關稅寬限期大限，廠商避免後續關稅增加提前出貨，間接助益各地飛往美國的貨運市場，加上Al伺服器、半導體設備、汽車材料、鮮活蔬果等空運供貨持續增加，使得6月整體貨運營收表現持穩。華航持續關注市場供需變化，彈性調整航網配置，充分利用客貨機運能，積極爭取包機商機與高價貨源，全力提升貨收與獲利。

華航重視公司永續治理，持續精進ESG作為，今年第七度入選「臺灣永續指數」成分股，永續發展工作深獲肯定，彰顯華航在永續發展領域的耕耘，擁有卓越且穩定的表現。

華航 航線 營收

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