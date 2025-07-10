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永豐餘營收／6月58.6億元、年減9.3% 匯率波動對整體影響有限

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

永豐餘（1907）集團10日公布6月營收58.6億元，年減9.3%，上半年營收362.4億元，年減3.7％。

永豐餘日前表示，近期匯率波動雖為營運變數，由於出口比重僅約一成，內需為主，加上各子公司多有避險措施，整體影響有限。公司將持續精實管理，並以氣候科技為轉型核心，發展綠電、材料創新與智慧能源。

永豐餘指出，近期包括關稅與匯率等外部變動，使下半年營運充滿挑戰，尤其國際漿價仍在低檔，加上景氣保守。不過，他強調，公司已啟動精實經營策略，全面控管成本，要求各廠落實節支目標，並積極布局新興業務。

旗下華紙（1905）、永豐實同時公布6月營收，其中華紙6月營收15.2億元，年減11.6%，前六月營收95.6億元，年減10.5%，永豐實6月9.1億元，年增3.1%，前六月營收為54.2億元，年增1.9％。

華紙日前指出，公司未來營運將聚焦於兩大方向，一是持續壓低生產與原料成本，二是拓展高附加價值產品，包括漿塑包材與纖維抽絲等新應用，以強化整體競爭力與獲利能力。

談及產業面挑戰，華紙日前表示，造紙業目前最大變數來自中國大陸產能過剩，加上紙張以美元計價，當台幣升值幅度大於人民幣時，出口競爭力便會受限。他表示，人民幣升幅遠低於台幣，疊加中國大陸供給過剩，壓縮外銷空間。

營收 永豐餘

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