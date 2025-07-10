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中鋼營收／6月255億元、年減14% 上半年年減10%、盼第4季好轉

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）10日公告，6月合併營收255億元，比去年同期減少44億元、年減14%；今年上半年合併營收累計1,682億元，比去年同期減少200億元、年減10%，等同平均每天收入都短少1億元以上。預期第3季進到鋼鐵傳統淡季，中鋼營收獲利進到深水區，期待第4季鋼鐵景氣可以好轉。

法人指出，在美國對進口鋼鋁課徵高關稅的情況下，全球鋼市不確定性增高，靜待鋼關稅變數沉澱明朗化後，能見度才有望提高。

中鋼公告，6月合併營收255.4億元，與去年6月的299.5億元相比，減少44億元、年減14%；今年1月至6月累計營收1,682億元，對照去年同期的1,883億元，上半年中鋼進帳足足少了200億元、年減10%，凸顯鋼市面臨嚴峻考驗。

中鋼專家表示、全球鋼市受到高通膨、高利率、地緣政治與中國大陸鋼品低價傾銷等衝擊，鋼鐵產業營運艱辛，中鋼練好基本功，積極降本增利，掌握銷售接單快、生產品質良率穩、研發設計產品準的準則積極應對。

中鋼專家說，第3季原本就挾雜著高溫、雨季等因素，工程建設進度延宕用鋼需求降低，加上歐美暑休工作天數減少，鋼鐵產銷相對較弱，如今再加上關稅問題影響，因此第3季會比較緊張。

雖然當下市場考驗大，但第4季有機會逆轉勝，隨著美國關稅明朗，配合時序進到傳統鋼鐵旺季，在第3季低迷的情況下，第4季鋼市景況有機會進到45度角的上升坡道。

營收 中鋼

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