東哥遊艇營收／6月3.89億元、月減41.5% 獲2艘頂級遊艇新單為營運增溫

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）10日公告6月營收，在交船時程影響下，單月為3.89億元，月減41.5%、年減36.4%；累計上半年營收達26.15億元，年減25.9%。該公司指出，近期再售出2艘OA頂級遊艇，可為營運增溫。

東哥遊艇表示，該公司產品單價高，產品組合造成單月營收波動，係為營業特性。而儘管4月初美國總統宣布的關稅政策，對全球市場帶來動盪不安，由於公司在美國的營運據點位於自由貿易區，無立即性的關稅徵收衝擊。

更重要的是，遊艇交易及船籍登記地點有選擇彈性，可提供船主高隱私保護並規避稅負風險。根據代理商的銷售報告，顯見豪華遊艇市場的抗壓性，近期已成功售出2艘OA頂級遊艇，顯示富豪客群消費意願未受動搖，印證該市場的獨特韌性。

東哥並指出，近幾年隨著政治、經濟景氣不確定性風險頻繁出現，市場逐漸適應地緣政治波動，投資與消費行為亦將趨於理性與穩定。尤其是高端消費族群的消費決策受景氣循環較小，購買奢侈品時更注重品牌聲譽、工藝價值與獨一無二的使用體驗。

該公司對整體產業前抱持審慎樂觀的態度，並將持續精進產品創新與優化客戶服務，以滿足頂級客戶期待，穩健推動業務布局以因應未來挑戰。

據了解，以目前東哥生產排程來看，製造端已經滿載至2026年，評估今年營運會有優於去年的成績，短期雖會有調整銷售管道配置影響，但後續可以減少與代理商合作的推銷活動，營運費用也會減少。

至於生產方面，該公司正啟動擴產計畫，現有六個工廠均達到滿載生產，開始興建第三組裝工廠，按規劃進度，預計將於今年年底完工、明年投產，該廠最大建置產能將可使現有產能增加五成，強化產能配置彈性及提升生產效率。