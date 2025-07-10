商億營收／6月3.2億元、年增3.1% 樂觀看下半年成長

商億-KY（8482）10日發布6月營收3.2億元，月增32.74%，年增3.1%，上半年營收16.4億元，年減4%。商億表示，因受匯率負面影響，換算美金則月增32.58%、年增10.7%；係因先前關稅政策穩定後的正常出貨，隨著未來川普關稅政策逐漸穩定，預期下半年營運將回到原來成長軌道。

至於當前的柬埔寨與美國對等關稅由49%降為36%，相比過去已有調降，柬政府仍積極與美談判，在8月1日前仍有可能爭取到較低關稅，在關稅政策逐漸穩定後，商億業已與美系客戶達成利用貿易條件調整，將原本以進口商終端售價的課稅基礎調整為出廠價的課稅基礎，以既有客戶RH為例，RH終端售價通常為出廠價格的數倍以上。故商億藉由提供完善原產地證明等方式，可大幅降低關稅風險，致使商億訂單不受影響。

專注生產高端客製化室內家具的商億擁有兩大生產基地，分布於大陸杭州及柬埔寨。公司規劃以中國大陸基地為非美系客戶提供服務，柬埔寨基地則專為美系客戶提供生產服務。因應美國去中化政策，目前仍積極將北美客戶移轉至柬埔寨廠生產，在手訂單超出產能約四成，並在東南亞產能緊俏下針對部分客戶已調漲5~10%價格。

大陸杭州廠正加速拓展非美系客戶以降低單一市場風險，目前新增非美系客戶業已經成功獲得澳洲、俄羅斯及杜拜訂單，下半年預期將新增歐洲最大的零售百貨公司西班牙El Corte Inglés訂單，這家公司2024年全球總營收為 166.75億歐元，期待未來在歐洲市場有效拉升營收占比，創造商億營運的第二隻腳。

由於商億深耕柬埔寨多年，已充分利用該國低廉的勞力成本與相對成熟的供應鏈，形成規模經濟，加上越南大部分原料來自於中國大陸、工資成本又相較柬埔寨高約50%，縱使越南直接輸美的進口關稅為20%，但因越南仍有大量進口原物料來自大陸，因此根據同業調研結果，商億認為越南的傢俱廠商有高機率會被課徵40%的轉運關稅。而商億目前已有超過45%原產地材料生產，其餘原物料來自於歐美國家，公司審視在手訂單與洽談中客戶意願，公司對於下半年營運保持正向樂觀。