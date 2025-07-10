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長榮航營收／上半年1,102億元、年增2.8% 創同期新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
長榮航空。報系資料照／記者黃仲明攝影
長榮航空。報系資料照／記者黃仲明攝影

長榮航（2618）6月客運營收達118.71億元，貨運營收達44.84億元，合併營收達185.43億元，月增率為1.4%，年減4.5%。累計今年1月至6月合併營收達1,102.5億，年增2.8 %創下歷年同期新高。

6月的客運市場雖逐步進入暑假旺季，然受關稅議題及國際局勢動盪影響，旅客在休閒旅遊消費上採觀望態度，訂位表現初期走緩，然而隨出發日臨近，訂位量逐漸升溫，歐美長程線因傳統旺季帶動，載客率接近9成，東北亞、東南亞航線在親子旅遊需求推升下，也達8成以上。

航線布局方面，為提升商務差旅及旅客行程安排的便利性，10月3日將開航台北-達拉斯航線，以787夢幻客機飛航，除皇璽桂冠艙及經濟艙外，並配備全新第四代豪華經濟艙，提供旅客嶄新且舒適的飛行體驗。開航初期每周營運3班，11月18日起每周調整為5班，並自12月15日起增至每周7班，搭配長榮航空由桃園飛往休士頓每日1班飛航服務，為亞洲區航空公司中唯一經營德州兩個航點的航空公司。

6月受惠於美中雙邊關稅政策放緩，帶動大陸空運出口需求回溫，同時台灣AI伺服器及半導體設備、東南亞服飾與電子零組件量能穩定，長榮航空將持續充分運用貨機及客機腹艙運能，並適時調整貨機機隊運力配置，整體貨運營穩定增長。

長榮航空 營收

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