台灣虎航營收／6月12.7億元、年減10.5% 去年同期適逢旅遊潮所致

台灣虎航（6757）2025年6月自結單月營收12.71億元，較去 (2024) 年同期年減約10.5%，主因為去年同期適逢端午連假，且6月中即出現旅遊潮，市場需求暢旺進而帶動收益旅客人數增加。

2025年累計前六月營收約84.53億元，較去年同期累計營收增加2.9%，結算上半年累計班次數成長2.1%，累計旅客人次增加2%，整體旅運需求仍屬穩定。

台灣虎航亦已公告2025年度現金股利發放時程，將於9月18日除息，預計在10月16日發放現金股利，每股配發6.05元，總配發金額達27.8億元。

關於此次現金股利配息作業時程，除息交易日訂在9月18日，最後過戶日為9月20日。投資人需注意，公司將於9月21日至9月25日進行停止過戶，除息基準日則訂在9月25日。欲領取股利的股民，最晚要在9月17日前買進，才可在10月16日收到現金股利。

台灣虎航今(2025)年陸續引進2架A320neo新機，響應「臺灣2050淨零碳排」的目標政策，持續推動永續及減碳行動。於2025年起交付之全新A320neo航機飛渡航班中，添加約5%的永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF），積極投入綠色飛航，為環境保護盡一份心力。