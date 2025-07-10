王品營收／第2季破55億元創「最旺淡季」 泡麵開賣3個月挹注2000萬元

王品（2727）10日公布6月營收17.6億元，比去年同期略減1.17%。其中，台灣事業群營收14.4億元，為6月同期新高，年增1.03%。中國大陸事業群營收為3.2億元，年減9.98%，主要是強勢台幣造成，整個6月，台幣兌人民幣升值幅度超過7%，中國大陸事業群在還原人民幣營收後，與去年同期相比為微減2.93%。

王品集團也公布第2季合併營收突破55億元，較去年同期成長3.6%，成為「最旺淡季」。上半年合併營收為114.3億元，較去年增加4.53%。締造史上最佳營收紀錄。

法人預估，由於台幣近期大幅升值，進而降低整個國內食材市場價格，帶動整體食材成本下滑，可望使進口食材競爭力上升，有助毛利率及淨利率的提升。

王品台灣事業群6月迎來謝師宴、畢業季等聚餐需求，吃到飽雙霸主「肉次方」及「和牛涮」受到年輕學生的喜愛，營收表現突出，與「青花驕」和「夏慕尼」共有7家門店的6月營收突破千萬元。

展望第3季，暑假是餐飲業的傳統旺季，王品集團積極持續展店，「王品牛排」進駐高雄裕誠路，成為第9個在黃金商圈的品牌。配合高雄市近期演唱會帶動餐飲商機，7月14日-7月31日到「王品牛排 高雄裕誠店」出示今年任一場高雄巨蛋演唱會實體票根，或在高雄遊玩的照片，消費兩客套餐就款待「法式焗龍蝦」。即日起到8月31日，「尬鍋 台式潮鍋 高雄富民店」用餐並出示2025年任一場高雄演唱會票券，內用2客套餐，就招待雪花豬1份。

王品集團旗下零售子公司「萬鮮」，今年推出「青花驕麻辣鍋牛肉麵」，開賣3個多月已售出逾35萬碗，成為熱銷商品，為集團挹注超過2,000萬元營收。「萬鮮」進一步打造全新高湯產品「石二鍋金黃鮮雞熬高湯」，即日起陸續上架熱門實體及電商通路，百搭各式日常料理，小包裝更讓小家庭輕鬆還原餐廳級美味，並搭配優惠活動，為接下來的中元檔期預熱，可望帶動整體營收。

針對7月下旬至8月的父親節檔期，王品集團旗下品牌紛紛祭出活動「爸」氣獻禮，7月14日-8月31日，平日到「王品牛排」內用2客套餐，同行者中有名字與「王、品、謝、禮」其中任一字同音並出示證件，即款待「法式焗龍蝦」1隻。7月21日-8月31日前往「藝奇 日本料理」消費任一客套餐，即招待在座父親「牡蠣鮭魚卵」1份。