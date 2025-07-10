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汎德永業營收／上半年278億元、年減4.5% 估關稅明朗下半年先蹲後跳

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

汎德永業（2247）10日公告2025年6月合併營收為新台幣44.1億元，累計上半年合併營收278.9億元，分別較去年同期減少25.15%與4.55%；雖無可避免受到台灣整體車市大環境觀望氣息濃厚的影響，汎德永業上半年新車銷售成績，受惠於完整優異的產品線，仍明顯優於國內汽車銷售市場的年減幅14.4%。

汎德永業表示，受到美國對等關稅與貨物稅政策議題影響，近期消費者購車態度偏向保守觀望，但觀察台灣民眾對豪華品牌購車的需求仍存在，加上BMW與 Porsche今年在油車與電車領域皆擁有完整且強勢的產品陣容，目前三大品牌接單數量仍維持穩健，預期在關稅政策明朗化後，下半年業績有望急起直追，先蹲後跳態勢明顯，重回成長軌道必然。

BMW近期推出多款新車上市，全新大改款 X3 到港情況良好，帶動交車及買氣均十分亮眼。而全新BMW iX 豪華純電旗艦休旅也於 7 月正式在台上市，外觀與內裝設計全面進化，並導入先進碳化矽逆變器技術，大幅提升電能轉換效率與續航表現，其中 iX xDrive45 車型最大馬力達 408 匹、續航最高可達 602 公里，旗艦 iX xDrive60 M Sport 車型則具備 544 匹馬力與 701 公里最高續航里程，彰顯BMW在純電領域的前瞻布局與創新實力。

Porsche 品牌持續展現極致駕駛的吸引力，重磅純電車款Macan EV銷售表現強勁，加上 Macan 與Cayenne Coupe 等熱門休旅，以及 911 與 718 跑車系列訂單穩健，待下半年新車陸續抵台後，可望再次推升整體銷售數量，公司對下半年新車銷售表現展望樂觀看待。

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