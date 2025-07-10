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星宇營收／6月37億元、年增22% 上半年219億元、創同期新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
星宇航空。報系資料照／記者黃仲明攝影
星宇航空。報系資料照／記者黃仲明攝影

星宇航空（2646）2025年6月總營收為37.55億元，月增率10%，年增率22%。累計上半年總營收為219.64億元，年增率34%，創歷年同期新高。

6月客運營收29.71億元，月增12%，年增11%。6月貨運營收為4.55億元，月增8%、年增82%，再度刷新單月歷史紀錄。雖輸美電商需求整體下滑，仍受惠於7月9日美國關稅展延截止前之出貨潮、美洲輸亞生鮮蔬果銷況熱絡，以及東南亞鮮貨與一般貨品出貨動能強勁，短期貨運市場仍維持高熱度。

展望下半年，星宇航空看好台幣升值趨勢，將有助提升國人出國旅遊意願，尤以日本航點為首選，預期匯率優勢將進一步刺激旅客出國購物。為因應暑期需求，星宇航空針對沖繩、東京與名古屋等熱門航點增班及放大機型，強化市場競爭力，並預計於8月22日正式開闢日本第12個航點--宮古島市（下地島），滿足旅客對悠閒度假體驗的需求。

在航網拓展方面，星宇航空於6月2日首航台北-加州安大略航線，並於同月宣布增購10架A350-1000廣體客機，顯著強化中長程航線營運能力，為未來開闢新市場及增加航班密度提供穩固後盾。

除持續擴張航網與機隊，星宇航空亦不斷精進服務品質。開航五年即榮獲SKYTRAX「五星航空」最高榮譽，鞏固其在高端航空市場的品牌定位。為響應永續趨勢並優化旅客體驗，自7月1日起正式推出「JX Reader」電子書報服務，全面取代機上實體刊物，實踐減碳理念，同時提供更便捷舒適的閱讀體驗。

營收 星宇航空

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