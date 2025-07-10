台塑四寶6月營收兩好兩壞 台化月增4.5%、台塑化月大增18%

台塑四寶10日公布6月合併營收呈兩好兩壞，台化（1326）及台塑化（6505）業績雙雙較上月成長，台化營收247.92億元，月增4.5%，台塑化營收537.57億元，更較上月大幅成長18%；相較之下，台塑（1301）6月營收143.62億元，月減3.3%，南亞（1303）營收205.89億元，月減6.19%。

台塑表示，6月合併營收較上月衰退，主要是銷售價差減少，由於美國關稅政策仍有不確定性，客戶採購保守，且6月新台幣兌美元匯率持續升值，中國大陸石化同業新增產能投產，拖累市場行情，因此台塑6月各產品

平均價格都比2025年5月下跌，幅度介於2~7％。

台塑6月營收與去年同期也衰退15.7％，除了6月底新台幣兌美元匯率較去年同期升值8.5％，且中國大陸石化同業持續擴建新產能，市場供應量增加，加上杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格分別比去年同期下跌16.1％、11.8％及11.6％，因此6月各產品平均價格比去年同期下跌，幅度介於9~38％。

南亞表示，6月份合併營收205.8億元，比5月減少13.6億元，若排除匯率差異，合併營收實際減少9.1億元，下滑4.1%，其中電子材料產品銷售組合改善，高階材料因AI、通訊需求帶動，銷售增加，但基礎規格隨關稅豁免期拉貨潮減緩，出貨量下滑，整體營收減少；化工產品因BPA銷售量減少、美國EG船期延後，營收不如上月表現。

台化6月營收與5月比成長4.5％，台化表示，SM、PP定檢後復車產銷量增加5.4億元，萃餘油回售台塑化增加3.8億元，PTA同業定檢供應不足，銷售增加2.8億元，PX拓展銷售增加1.3億元。另PS原料價格下跌及運費上漲影響客戶觀望，銷售減少1億元；台化寧也增加3.3億元，主要是PTA-6定檢結束開動率提升，產銷增加所致。在其他子公司，越南FIC因聚酯絲品牌客戶下單保守、膠膜適逢傳統淡季需求減少，及發電機組運轉時數配合國家電網調度等，減少1.2億元。福懋（1434）公司因長纖布訂單季節轉換等，減少1.1億元。

台化表示，美國關稅尚未明朗，市場需求不佳且同業競銷，主要產品行情下跌，僅以色列與伊朗軍事衝突刺激油價上漲，帶動PX及PTA行情跟漲。

台塑化6月合併營收537.57億元，月增18%，其中煉油事業營業額比上月增加26.4%，6月原油煉製量14,539千桶，比上月增加2,122千桶，主要係第一套重油媒裂單元(RCC#1)定檢已於5月下旬完成所致；6月全產品銷售量16,244千桶，比上月增加3,724千桶。

售價方面，6月杜拜原油均價69.3美元/桶，比上月上漲5.6美元/桶，但受內銷汽柴油緩漲，以及產品銷售組合差的影響，全產品均價僅比上月增加1.6美元/桶。

台塑化的烯烴事業營業額則比上月減少1.1%，售量方面，6月乙烯產量15.8萬噸(產能利用率60%，30天)，比上月16萬噸(產能利用率59%，31天)減少0.2萬噸；但受庫存調度影響，6月全產品總銷售量40.9萬噸，比上月增加0.4萬噸。

售價方面，6月MOPJ輕油均價588美元/噸，比上月上漲21美元/噸，四大產品均價比上月增加16美元/噸，其中受輕油價格上漲與供應吃緊影響，乙烯與丁二烯分別比上月增加15美元/噸與30美元/噸，但丙烯比上月減少6美元/噸，主要係供應較為寬鬆所致，另外裂解汽油比上月增加29美元/噸。