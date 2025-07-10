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百達營收／上半年45億元、暴增456% 機器人與 AI 軟體成潛力亮點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

百達-KY（2236）公布6月營收5.2億元，年增284%；累計今年上半年營收45億元，年增456%；百達指出，6月換算美金數比3月淡月還高，目前公布的關稅稅率因沒直接出口美國，影響不大。

百達表示，下半年在希捷（Seagate ）上修展望，新技術（HAMR）產品量增加的情況下，對今年整體營收獲利保持樂觀。

車用訂單方面，百達指出，雖然今年全球車市比較平淡，不過大客戶明年啟動印尼廠，將會持續加深合作爭取新訂單；另外，在服務型保安機器人著墨很深，自有品牌（KABAM）保安機器人具有降低成本、提高效率、及24小時不間斷工作等優勢，在人口老化和勞動力短缺的趨勢下，未來的應用前景廣闊。

百達說明，全球市場布局方面，台灣桃園機場已開始測試運作，接下來還會跟公家部門機關合作；國際市場方面，已陸續出貨到馬來西亞及中東國家。

百達強調，機器人軟體自製（Smart+）是公司的強項，透過自動化控制及軟硬體平台與AI語言模型REMI，讓機器人透過導航及AI視覺運作，在公共空間甚至商業大樓均能順利執行任務，為安全帶來的有形的加持；後續將把（Smart+）軟體導入人形機器人，難度前所未有，也凸顯出持續在機器人領域突破創新的決心。

機器人 營收

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