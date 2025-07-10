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峰源營收／6月2.7億元探26個月低、年減三成 股價跌停

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

峰源-KY（6807）公告6月營收為2.7億元，年減31.93%，寫下近26個月來新低。公司表示，主要受到客戶因關稅政策未明，拉貨態度轉趨保守，加上公司產品多以美元與人民幣計價，受到新台幣升值影響，進一步壓抑營收表現。

峰源受到營收低迷影響，加上因7月3日至7月9日止有成交量過度異常，依規定自7月10日起降低融資比率一成及提高融券保證金一成，造成峰源10日開盤股價跳空跌停，並鎖在跌停價位。

峰源表示，目前觀察6、7月出貨情況相對持平，待全球關稅政策明朗後，客戶拉貨動能可望逐步回穩。整體而言，第3季受關稅干擾因素影響，但公司對第4季傳統旺季持審慎樂觀態度。

峰源目前生產基地以中國大陸浙江嘉興廠兩座工廠為主，占整體產能近七成五，但近年也積極擴建泰國廠，目前泰國廠已有13條產線，公司今年3月董事會並通過泰國擴建廠房及增購機器設備，預計投入3,000萬美金，規劃再設13條新產線，最快有望在明年第4季投產。

峰源最大客戶為IKEA、第二大客戶Williams-Sonoma，公司表示，目前北美客戶占比達三成至三成五，但最大市場仍是中國大陸，展望後市，將持續拓展多元銷售通路，並聚焦高單價的客製化訂單，以提升產品附加價值與整體獲利能力，並因應全球市場變動帶來的挑戰。

泰國 營收

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