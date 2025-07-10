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保瑞營收／上半年突破100億元、年增26.9% 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）10日公告6月自結合併營收16.5億元，較去年同期衰退2.7%；若以美元計價，6月營收則較5月成長10.3%，且較去年同期成長3.4%，造成此狀況主要原因為台幣升值所致。保瑞今年1~6月累計營收已破新台幣100億元，年增26.9%，創下歷史同期新高，整體營運依舊穩健成長。

保瑞表示，公司在全球銷售業務方面表現穩健，主要受惠用於治療嬰兒點頭式痙攣（Infantile Spasms）的VIGAFYDE口服液市占持續擴張，其餘產品亦穩定發展；CDMO業務部分，馬里蘭州無菌注射劑廠生產延遲已於6月下旬恢復生產，該事件影響之營收將陸續回補。

據悉，保瑞今年上半年累計新增在手訂單上升至1.38億美元，季增60%，其中以加拿大廠與馬里蘭州無菌注射劑廠訂單金額占比最高，多為具備發展潛力、可望培育為關鍵客戶的新案源；明尼蘇達州的Maple Grove廠區亦見到開發階段客戶試單後確認長期策略合作夥伴關係，以及中小型藥廠考量回美製造逐步簽約。整體而言，保瑞下半年營運可望朝著穩步樂觀的方向發展。

保瑞 台幣升值 營收

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